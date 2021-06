Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola dépouillé par le Barça cet été ?

Publié le 7 juin 2021 à 4h45 par T.M.

Le FC Barcelone a déjà enregistré les arrivées de Sergio Agüero et Eric Garcia en provenance de Manchester City. Et visiblement, cela pourrait ne pas être terminé et cet axe pourrait encore être animé…

Malgré des finances dans le rouge, le FC Barcelone compte bien se renforcer cet été. Ainsi, Joan Laporta espère réaliser de gros coups pour remettre le club catalan sur de bons rails et cela a déjà commencé fort. En effet, le Barça a enregistré deux renforts pour seulement 0€ puisque Sergio Agüero et Eric Garcia ont posé leurs valises au Camp Nou alors qu’ils étaient en fin de contrat à Manchester City. Les deux Citizens vont donc continuer à se côtoyer à Barcelone et ils pourraient encore retrouver d’autres connaissances.

Un recrutement made in Manchester City ?