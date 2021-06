Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération XXL en vue pour Jules Koundé ?

Publié le 7 juin 2021 à 14h00 par La rédaction

Désireux de rejoindre un très grand club, Jules Koundé se serait attiré les convoitises du FC Barcelone notamment. Mais au vu de la situation économique du club et de la concurrence sur le dossier, Joan Laporta pourrait décider d'inclure quelques joueurs dans la transaction.

« Je suis déjà dans un grand club, mais j’aimerais évoluer dans un club encore plus grand. On verra de quoi l’avenir sera fait, mais c’est quelque chose qui reste dans ma tête » a affirmé Jules Koundé dans son entretien pour Téléfoot . Auteur de grandes performances avec le FC Séville cette saison, l’international tricolore s’est attiré les convoitises de certains des plus grands clubs européens comme le Real Madrid ou encore le FC Barcelone. En plus d’Eric Garcia, Joan Laporta aimerait avoir un autre renfort à ce poste et le défenseur de 22 ans semble être une bonne option. Néanmoins, le président catalan pourrait réfléchir à une autre stratégie pour s’attacher les services de l’ancien des Girondins de Bordeaux.

Lenglet, Trincão et de la Fuente dans le transfert pour Koundé