Mercato - Barcelone : L'énorme ultimatum de Laporta à Ousmane Dembélé !

Publié le 7 juin 2021 à 11h00 par A.D.

Lié au Barça jusqu'au 30 juin 2022, Ousmane Dembélé devrait être poussé vers la sortie cet été s'il ne prolonge pas très vite. Alors que le champion du monde français aurait signé un pré-contrat avec la Juventus, Joan Laporta aurait pris une décision fracassante. Si Ousmane Dembélé reste au Barça cet été sans renouveler, il devrait être mis au placard par sa direction la saison prochaine.

Transféré du Borussia Dortmund à l'été 2017, Ousmane Dembélé pourrait ne plus faire long feu au FC Barcelone. Alors que son attaquant français sera en fin de contrat le 30 juin, Joan Laporta voudrait à tout prix éviter un départ libre et gratuit. Dans cette optique, le président du Barça compterait placer son numéro 11 sur le marché cet été s'il ne prolonge pas. Toutefois, Ousmane Dembélé ne verrait pas du tout les choses de la même manière. Selon les informations de Mundo Deportivo , le champion du monde français serait réticent à prolonger et aurait même signé un pré-contrat avec la Juventus. Et pour éviter à tout prix un départ libre et gratuit à l'été 2022, Joan Laporta aurait lancé un énorme avertissement à Ousmane Dembélé.

Une énorme menace plane au-dessus de la tête d'Ousmane Dembélé