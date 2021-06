Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme indication à 200M€ sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 7 juin 2021 à 12h15 par A.D.

Déterminé à s'offrir les services de Kylian Mbappé, le Real Madrid serait convaincu de pouvoir obtenir gain de cause lors du mercato estival. Le club emmené par Carlo Ancelotti estimerait qu'il a les épaules suffisamment solides pour convaincre la direction du PSG, et ce, même si cela doit couter 200M€.

Depuis son éclosion à l'AS Monaco, le Real Madrid veut à tout prix s'offrir les services de Kylian Mbappé. En concurrence avec le PSG à l'été 2017, la Maison-Blanche a été battue par le club parisien car le champion du monde français voulait d'abord dominer dans son pays natal avant de s'exiler. Quatre ans plus tard, le Real Madrid serait toujours aussi déterminé à recruter Kylian Mbappé. Et cette fois, le numéro 7 du PSG ne devrait pas échapper à Florentino Pérez.

Le Real Madrid prêt à lâcher 200M€ pour Kylian Mbappé ?