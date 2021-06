Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan de Doha pour conserver Mbappé va faire une victime colossale !

Publié le 7 juin 2021 à 11h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi flou, le PSG songe à remplacer Leonardo par Luis Campos afin de se mettre tous les atouts de son côté pour conserver son attaquant.

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien ». Nasser Al-Khelaïfi est catégorique pour l'avenir de Kylian Mbappé dont il n'envisage pas une seule seconde un départ du PSG. Malgré tout, alors que le contrat de l'attaquant français prend fin en juin 2022, le danger est toujours présent dans ce dossier, ce qui pourrait pousser Doha à prendre une décision radicale.

Pour garder Mbappé, le PSG pense bien à Campos