Mercato - Real Madrid : Un prix pharaonique est fixé pour Erling Haaland !

En cas d'échec avec Kylian Mbappé, le Real Madrid songerait à se tourner vers Erling Haaland pour renforcer son attaque cet été. Toutefois, le Borussia Dortmund refuserait catégoriquement de vendre son numéro 9 avant l'été 2022. Alors qu'elle compterait sur Erling Haaland pour remplir les stades la saison prochaine et renflouer ses caisses, la direction du BVB aurait fixé son prix à 200M€ pour dissuader tous ses poursuivants, dont le Real Madrid.

Pour redorer son blason, le Real Madrid voudrait frapper un grand coup l'été prochain en recrutant une star mondiale. Dans cette optique, Florentino Pérez rêverait toujours de recruter Kylian Mbappé et aimerait plus que tout rafler la mise dès le prochain mercato estival. En fin de contrat le 30 juin 2022, l'attaquant du PSG pourrait être vendu cet été s'il ne prolonge pas très vite, et ce, pour ne pas être cédé librement et gratuitement dans un an. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas du tout penser à ce scénario et a clairement expliqué qu'un départ de Kylian Mbappé, que ce soit cet été ou le prochain était totalement exclu. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays. Il a une mission, pas seulement être un joueur de foot mais promouvoir le Championnat de France, son pays et sa capitale. C'est un garçon fantastique, comme personne et comme athlète. Il est un des meilleurs joueurs actuels et il gagnera le Ballon d'Or pendant des années, j'en suis sûr à 100 %. Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? », a déclaré le président du PSG à L'Equipe . Alors que Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas du tout se séparer de Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait un plan B au cas où : Erling Haaland.

Erling Haaland bloqué par le Borussia Dortmund cet été ?

Selon les informations d' AS , Florentino Pérez n'aurait pas oublié l'idée de recruter Erling Haaland. Toutefois, le président du Real Madrid n'envisagerait cette option cet été qu'en cas d'échec avec Kylian Mbappé. Dans un tel scénario, Florentino Pérez saurait déjà comment rafler la mise pour Erling Haaland. A en croire le média espagnol, le patron du Real Madrid compterait se servir de sa bonne relation avec Hans-Joaquim Watzke pour obtenir gain de cause et surtout négocier un prix abordable pour Erling Haaland. Avec le directeur exécutif du Borussia Dortmund, Florentino Pérez pourrait même convenir d'un échange de joueurs ou d'un paiement échelonné des indemnités de transfert.

