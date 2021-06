Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une bataille colossale se prépare pour Erling Haaland !

Publié le 2 juin 2021 à 1h30 par H.G.

Auteur d’une nouvelle saison 2020/2021 excellente, Erling Haaland devrait bien susciter de nombreuses convoitises au cours de la fenêtre estivale des transferts à venir.

Erling Haaland n’a de cesse d’impressionner depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020 tant il se montre prolifique. De ce fait, bon nombre d’écuries sont annoncées sur les traces de l’international norvégien et voudraient s’attacher ses services afin de renforcer leur effectif. Le Real Madrid ou encore le FC Barcelone ont été cités parmi les équipes prêtes à mener une offensive pour l’enrôler cet été, soit la dernière fenêtre estivale au cours de laquelle la clause libératoire d’Erling Haaland fixée à 75 M€ ne sera pas active. Et malgré le montant onéreux possible de l’opération, les deux géants espagnols seraient loin d’être seuls sur le dossier.

Chelsea et le Real Madrid seraient vivement intéressés !

En effet, comme l’indique Nicolo Schira sur son compte Twitter, Chelsea serait vivement intéressé par la perspective de s’attacher les services d’Erling Haaland. Confirmant également l’intérêt du Real Madrid, le journaliste italien précise que Manchester City étudierait également son cas, même si la priorité du club entrainé par Pep Guardiola serait Harry Kane, désireux de quitter Tottenham. Reste maintenant à savoir lequel de ces club Erling Haaland rejoindra s’il quitte le Borussia Dortmund cet été.