Mercato - Real Madrid : Ça s’emballe en coulisse pour le dossier Haaland !

Publié le 1 juin 2021 à 16h30 par Th.B.

Dans le viseur du Real Madrid pour le mercato estival de 2022, Erling Braut Haaland figurerait dans les petits papiers de Manchester City et surtout de Chelsea, le club londonien étant prêt à investir sur le marché après son sacre européen.

Bien que son contrat court jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland serait susceptible de quitter le club de la Ruhr dès cet été. La cause ? L’inclusion d’une clause libératoire seulement fixée à 75M€ et qui sera effective à compter de juin 2022. Ce qui signifie que la fenêtre des transferts qui approche serait l’ultime chance pour le BvB de le vendre pour plus de 100M€. D’ailleurs, certains journaux allemands et anglais ont récemment fait savoir que le Borussia Dortmund ne prendrait en considération une vente cet été que si une offre de 175M€ lui était formulée, soit une somme deux fois plus importante que la clause libératoire en question. À tout juste 20 ans, Haaland ferait tourner la tête des plus grands clubs européens dont le Real Madrid. D’après Ok Diario , les dirigeants merengue compteraient recruter Kylian Mbappé au cours du prochain mercato et profiter de la clause libératoire de 2022 afin de boucler l’opération Haaland l’année prochaine. Cependant, les plans du Real Madrid pourraient tomber à l’eau à cause de Chelsea et de Manchester City.

Chelsea et Manchester City au duel, mais…

Avec le départ de Sergio Agüero pour le FC Barcelone, Manchester City prévoirait de trouver un nouvel avant-centre sur le marché et se pencherait notamment sur les dossiers Harry Kane et Erling Braut Haaland. D’ailleurs, dans le cadre du 1/4 de finale de Ligue des champions opposant Manchester City au Borussia Dortmund cette saison, Pep Guardiola avait fait l’éloge du buteur norvégien. Néanmoins, Chelsea pourrait également tenter de tirer son épingle du jeu. Avec le sacre de Chelsea en Ligue des champions, les finances du club londonien vont augmentées et un transfert à la Eden Hazard en 2012 pourrait avoir lieu selon The Athletic . Erling Braut Haaland serait même le joueur le plus apte à déposer ses valises à Stamford Bridge dans le secteur offensif alors que Kane serait la priorité de Manchester City et inversement. Le Real Madrid pourrait voir Chelsea lui griller la priorité avec Haaland pour deux raisons précises. La première étant le fait que les relations entre Chelsea et l’agent du joueur Mino Raiola seraient plus chaleureuses depuis 2019, alors que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, serait toujours en froid avec Raiola. Les Blues auraient fait des efforts pour améliorer leur entente avec Mino Raiola. Le prix de plus de 150M€ devrait refroidir le Real Madrid, mais pas forcément Chelsea sacré champion d’Europe. Mais qu’en pense le principal intéressé ?

Haaland fait planer le doute sur son avenir