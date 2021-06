Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un scénario catastrophe à la Wijnaldum pour Depay ? La réponse !

Publié le 7 juin 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Après avoir officialisé les arrivées de Sergio Agüero et d'Eric Garcia, le Barça aurait souhaité s'offrir à la fois Georginio Wijnaldum et Memphis Depay. Alors que le PSG aurait réalisé un énorme retournement de situation pour le milieu de Liverpool, la Juventus espérerait en faire de même avec l'attaquant de l'OL. Toutefois, le FC Barcelone serait convaincu de ne pas vivre la même désillusion avec Memphis Depay.

Fortement touché par la crise liée au coronavirus, le FC Barcelone doit recruter malin cet été. Pour se faire, Joan Laporta a décidé de miser grandement sur les joueurs en fin de contrat cet été. Alors que le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, le président du Barça a déjà bouclé trois arrivées, et ce, pour la modique somme de 9M€ au total. En effet, Joan Laporta a réussi à convaincre Sergio Agüero et Eric Garcia de rejoindre le FC Barcelone librement et gratuitement le 30 juin, avant de payer le Betis pour obtenir 100% des droits d'Emerson Royal. Après avoir enregistré ces trois signatures, Joan Laporta ne voudrait pas en rester là, bien au contraire. Sachant que Georginio Wijnaldum et Memphis Depay seront également libres de tout contrat le 30 juin, le président du Barça voudrait absolument les recruter tous les deux, et officialiser leurs signatures au plus vite. Et alors qu'il serait tombé d'accord avec les deux internationaux néerlandais, Joan Laporta aurait vu le PSG lui couper l'herbe sous le pied pour Georginio Wijnaldum, grâce à une offre XXL qui avoisinerait les 7,5M€ bruts selon les dernières informations de Paris Fans . Et cela aurait donné des idées à la Juventus concernant Memphis Depay.

La Juve tente un coup de dernière minute pour Depay

D'après les indiscrétions du Corriere di Torino , la Juventus n'aurait toujours pas renoncé à Memphis Depay. Alors que le Barça ne serait plus qu'à un pas d'enregistrer la signature du capitaine de l'OL, les Bianconeri auraient fait une tentative de dernière minute pour renverser la vapeur, à l'image du PSG avec Georginio Wijnaldum. A en croire le média transalpin, la Juve aurait essayé de relancer le dossier Depay ces derniers jours pour savoir s'il y avait toujours une brèche à exploiter pour un retournement de situation in extremis. Toutefois, le FC Barcelone resterait tout de même confiant sur ce dossier, estimant qu'un renversement était désormais impossible pour Memphis Depay.

Le Barça sûr d'officialiser Memphis Depay avant l'Euro ?