Mercato - Barcelone : Une star de Guardiola ciblée par Laporta ?

Publié le 8 juin 2021 à 9h00 par T.M.

Après avoir déjà accueilli Sergio Agüero et Eric Garcia, le FC Barcelone pourrait bien chercher encore à accueillir d’autres joueurs de Manchester City.

Ambitieux, malgré des moyens des moyens limités, le FC Barcelone a déjà frappé fort sur le marché des transferts. En effet, le club catalan a dernièrement officialisé les arrivées de Sergio Agüero et Eric Garcia. L’Argentin et l’Espagnol ont ainsi quitté Manchester City, où ils étaient en fin de contrat, pour poser leurs valises au Barça. Agüero et Garcia vont donc continuer leur aventure ensemble sous le maillot blaugrana, et visiblement, ils pourraient bien être accompagnés par d’autres vieilles connaissances des Citizens.

L’option Sterling ?