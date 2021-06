Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta passe à l'action pour deux stars de Premier League !

Publié le 8 juin 2021 à 0h00 par D.M.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta n'a pas terminé son mercato estival et discuterait avec les agents de deux joueurs majeurs de Premier League.

Après une saison décevante, le FC Barcelone a bien l’intention de se montrer actif lors du prochain mercato estival. Et pour se renforcer, les dirigeants catalans n’ont pas hésité à piocher en Premier League. Ces derniers jours, la formation blaugrana a officialisé les arrivées de Sergio Agüero et d’Eric Garcia, en fin de contrat avec Manchester City. Les deux joueurs ont été présentés à la presse et viendront renforcer l’effectif de Ronald Koeman.

Laporta voudrait recruter deux stars de Premier League