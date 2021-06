Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola prêt à revenir au Barça ? Il répond !

Publié le 7 juin 2021 à 16h00 par A.M.

Bien que Ronald Koeman ait été confirmé dans ses fonctions par Joan Laporta, le nom de Pep Guardiola est toujours évoqué du côté du FC Barcelone. Mais ce dernier envoie un message clair.

L'attente fût longue et mouvementée, mais Ronald Koeman a finalement bel et bien été confirmé dans ses fonctions sur le banc du FC Barcelone. Et pourtant, Joan Laporta semble avoir longuement hésité avant d'accorder sa confiance au technicien néerlandais. Entre temps, les noms de deux anciens milieux de terrain légendaires du Barça ont été évoqués : Xavi et Pep Guardiola. Il faut dire que le retour de l'actuel entraîneur de Manchester City est un serpent de mer du côté de la Catalogne.

Guardiola ne se voit pas au Barça tout de suite