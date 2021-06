Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça bouge enfin pour Ousmane Dembélé !

Publié le 8 juin 2021 à 8h30 par La rédaction

Le FC Barcelone souhaiterait conserver Ousmane Dembélé la saison prochaine. Ainsi, le club catalan espère pouvoir prolonger son contrat, et les premiers contacts auraient été établis avec l'agent du joueur.

Arrivé à la tête du FC Barcelone en mars dernier, Joan Laporta n’a jamais caché ses grandes ambitions pour le club catalan. Mais le président du Barça sait qu’il devra compter sur quelques joueurs pour épauler Lionel Messi, qu’il place comme pierre angulaire de son projet sportif. Ainsi, l’Espagnol espère pouvoir conserver Ousmane Dembélé. Épargné par les blessures cette saison, l’ailier de 24 ans a eu un rendement plus que positif dans l’effectif de Ronald Koeman. Néanmoins, l’international tricolore est en fin de contrat en juin 2022 et pour le moment il n’a toujours pas prolongé. Sa situation inquiéterait la direction barcelonaise, qui voudrait parvenir à un accord avec lui cet été pour éviter de s’en séparer ou qu’il ne parte libre. Et les négociations seraient sur le point de débuter.

Des premiers contacts entre le Barça et l’agent de Dembélé