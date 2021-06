Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La déclaration lourde de sens d’Al-Khelaïfi sur le dossier Messi…

Publié le 8 juin 2021 à 6h00 par Th.B.

Le PSG espérerait toujours mettre la main sur Lionel Messi qui pourrait être libre de tout contrat à compter du 30 juin s’il ne prolongeait pas au FC Barcelone. Et ce n’est pas Nasser Al-Khelaïfi qui dira le contraire.

Que ce soit sorti de la bouche de Neymar, de Leandro Paredes, d’Angel Di Maria, de Marquinhos ou encore de Marco Verratti, le nom de Lionel Messi a été régulièrement énoncé par le PSG ou ses joueurs ces derniers mois. Et pour cause, puisque son contrat au FC Barcelone court jusqu’au 30 juin. Cependant, grâce au retour de Joan Laporta à la présidence du Barça le 7 mars dernier, une prolongation est dans les tuyaux pour le sextuple Ballon d’or qui avait pourtant fait le forcing pour plier bagage l’été dernier. Un contrat de deux ans avec la possibilité de partir en Major League Soccer par la suite serait dans les tuyaux. Néanmoins, le président du PSG, à savoir Nasser Al-Khelaïfi a laissé entendre que le feuilleton n’était pas encore clos.

« Messi est Messi, un joueur fantastique »