Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Keylor Navas face à un très grand danger ?

Publié le 8 juin 2021 à 5h30 par T.M.

Depuis 2019, Keylor Navas est intouchable dans les buts du PSG. Un statut qui pourrait bien changer dans les semaines à venir. Explications.

Keylor Navas est sans aucun doute l’une des meilleures recrues de l’ère QSI. Longtemps embêté par ses problèmes de gardien, le PSG n’a désormais plus aucun soucis grâce au Costaricien. Multipliant les parades, Navas a apporté de la solidité dans les buts du club de la capitale et a d’ailleurs dernièrement été remercié en prolongeant jusqu’en 2024. Toutefois, à 34 ans, l’ancien du Real Madrid est bien évidemment plus proche de la fin que du début de sa carrière. Ainsi, Leonardo préparerait déjà l’avenir et un nom revient actuellement en boucle : Gianluigi Donnarumma.

Un duel pour une place ?