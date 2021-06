Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un autre énorme coup bouclé juste après Wijnaldum ?

Publié le 7 juin 2021 à 9h00 par La rédaction

Même si Keylos Navas sort d'une grande saison et vient de prolonger, le Paris Saint-Germain serait enclin à rapidement boucler la venue de Gianluigi Donnarumma.

La direction du PSG veut enchaîner les gros coups. Alors que Georginio Wijnaldum est bien parti pour signer librement dans la capitale, Leonardo voudrait boucler un autre dossier à 0€. En fin de contrat le 30 juin prochain à l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas choisi son futur club. Même si la Juventus et le FC Barcelone sont intéressés par l'international italien (26 sélections) qui va disputer l'Euro, le Paris Saint-Germain aurait un temps d'avance sur ses concurrents selon la presse italienne.

Donnarumma tout proche du PSG ?