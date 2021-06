Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un gros coup pour l'après-Navas !

Publié le 8 juin 2021 à 7h15 par La rédaction

Alors que Keylor Navas approche petit à petit de la fin de sa carrière, le PSG aimerait faire d’Illan Meslier son successeur. Il pourrait l’acheter puis le prêter à Leeds dans la foulée.

Depuis l’arrivée de QSI à Paris, la gestion des gardiens de but est un sujet compliqué à gérer. Si le mandat de Salvatore Sirigu avait été satisfaisant, le PSG a dû attendre 2019 et l’arrivée de Keylor Navas pour avoir un grand portier dans son but. Décisif et rassurant depuis son arrivée, l’ancien gardien du Real Madrid a désormais 34 ans et le club de la capitale penserait déjà à sa succession.

Un transfert puis un prêt pour Meslier ?