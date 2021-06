Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s'en tenir pour ce joueur de Bielsa !

Publié le 7 juin 2021 à 1h45 par La rédaction

Pour anticiper le départ de Keylor Navas, Leonardo cherche déjà un gardien. Si la piste Illan Meslier est réelle, son agent a clarifié la situation en expliquant les volontés du joueur.

Alors que le contrat de Keylor Navas expire dans 3 ans, Paris est déjà à l’affût d’un remplaçant. Ces derniers temps, un nom revient avec insistance : Gianluigi Donnarumma. Le portier de l'AC Milan est libre et son départ est attendu. Mais vu le statut qu’il a, difficile de n’en faire qu’un remplaçant tant que Keylor Navas est à Paris. Leonardo pourrait donc se tourner vers un jeune portier français avec un salaire plus léger : Illan Meslier.

« L’objectif d’Illan est de jouer »