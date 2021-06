Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme condition est posée pour l’arrivée de Cristiano Ronaldo !

Publié le 8 juin 2021 à 6h45 par Th.B.

Star incontestée de la Juventus, Cristiano Ronaldo est sur le départ et pourrait prendre la direction du PSG. Mais pas sous n’importe quelles conditions. Explications.

Après trois saisons passées à la Juventus au cours desquelles il est parvenu à décrocher plusieurs trophées domestiques, Cristiano Ronaldo pourrait aller voir ailleurs cet été. En effet, venu à Turin pour ramener le club bianconeri sur le toit de l’Europe, Cristiano Ronaldo et les siens ont échoué en 1/4 de finale, et en 1/8ème lors des deux dernières éditions. Le10sport.com vous révélait courant mai que le clan Ronaldo commençait à tester le marché afin de lui trouver une porte de sortie. Le PSG ferait partie des solutions pour le quintuple Ballon d’or. Néanmoins, la Juventus ne compterait pas se séparer de sa star à bas prix et espèrerait un échange de joueurs.

« La Juve misera sur un échange »