Mercato - PSG : Didier Deschamps met les choses au clair sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 7 juin 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé fait toujours l’objet d’incertitudes, Didier Deschamps s’est montré pour le moins clair sur le sujet.

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre ». Tels sont les mots prononcés par Nasser Al-Khelaïfi dans un entretien paru dans L’Equipe ce dimanche soir au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. Ce faisant, le président du PSG a affirmé son intention de conserver l’international français coûte que coûte, et ce malgré la fin de son contrat en juin 2022. Pour l’instant, le joueur de 22 ans n’a toujours pas prolongé, chose qui met le PSG dans une position quelque peu délicate malgré la fermeté affichée par Nasser Al-Khelaïfi.

« Il aura une décision à prendre, il la prendra quand bon lui semble »