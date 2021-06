Mercato - PSG : Le Qatar dégaine un salaire colossal pour sa prochaine recrue !

Foot - Mercato - PSG

Libre de tout contrat après avoir finalement décidé de ne pas prolonger avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma se rapprocherait sensiblement du PSG. Et les dirigeants du club de la capitale auraient mis le paquet pour rafler la mise avec le gardien italien…

En plus de Georginio Wijnaldum qui semble bien parti pour débarquer gratuitement au PSG puisqu’il arrive en fin de contrat avec Liverpool, Leonardo devrait boucler un autre renfort colossal pour 0€ dans la foulée : Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien de 22 ans, fraîchement remplacé par Mike Maignan dans les buts du Milan AC, était annoncé dans le viseur du FC Barcelone et de la Juventus, mais c’est finalement le PSG qui aurait trouvé un accord avec son agent, Mino Raiola, et semble sur le point d’accueillir Donnarumma cet été.

Mais à quel prix le PSG est-il parvenu à convaincre le gardien italien du Milan AC et son entourage ? Selon les révélations de Fabrizio Romano, Donnarumma devrait percevoir un salaire avoisinant les 12M€ par an dans la capitale, avec un contrat de cinq ans à la clé. De plus, le PSG devrait logiquement lui verser une jolie petite prime à la signature, l’international italien arrivant libre. Le Qatar s’est donc donné les moyens de ses ambitions pour convaincre Gianluigi Donnarumma…

Paris Saint-Germain board are discussing with Donnarumma on a contract until June 2026, salary around €12m/net per season [add ons included]. After Wijnaldum, PSG feel Donnarumma now close too. @SkySportKean loan and Xavi Simons new contract also on the table with Raiola.