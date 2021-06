Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Conte… Doha doit-il sacrifier Pochettino ?

Publié le 8 juin 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le nom de Mauricio Pochettino est annoncé avec insistance du côté de Tottenham, Zinedine Zidane et Antonio Conte, deux entraîneurs réputés pour gagner où qu’ils aillent, sont disponibles sur le marché. Les décideurs du PSG doivent-ils prendre la décision de sacrifier le technicien argentin pour autant ? C’est notre sondage du jour !

Partira, ne partira pas… Depuis plus d’une semaine à présent, l’avenir de Mauricio Pochettino semble être susceptible de s’écrire ailleurs qu’au PSG. Le Real Madrid aurait pu être une possibilité à en croire la presse espagnole, mais finalement, le club merengue a pris la décision d’offrir les clés de l’effectif de la Casa Blanca à un ancien de la maison, à savoir Carlo Ancelotti. La cause ? La réticente du PSG de lâcher Mauricio Pochettino. Une position confirmée dans un premier temps et à deux reprises par Leonardo avant que Nasser Al-Khelaïfi en fasse autant dans un entretien accordé à L’Équipe alors que le nom de Pochettino est lié à Tottenham. « Écoutez, à la fin de la saison j'ai eu deux réunions avec Pochettino, deux ou trois heures à chaque fois. Il ne m'a jamais dit qu'il voulait partir (des rumeurs faisaient état d'un retour à Tottenham il y a une dizaine de jours). Il n'a jamais eu une attitude laissant penser qu'il voulait partir. C'est tout l'inverse. Il était totalement impliqué sur les sujets : le club, la structure, l'organisation, ce dont il a besoin pour la saison prochaine... Il échange presque tous les jours avec Leonardo (directeur sportif du PSG) à propos du mercato, des joueurs, etc ». Cependant, les résultats de l’Argentin au cours de ses six premiers mois n’auraient pas convaincus Doha selon La Gazzetta dello Sport , et en particulier en raison de l’échec dans le sprint final de Ligue 1. En outre, deux entraîneurs de renom sont sur le marché.

Antonio Conte et Zinedine Zidane sont disponibles…