Mercato - PSG : Cette grande annonce sur le coup Donnarumma !

Publié le 8 juin 2021 à 19h45 par Th.B.

Bien que Keylor Navas apporte totale satisfaction aux dirigeants parisiens, Leonardo serait sur le point de boucler l’arrivée du jeune Gianluigi Donnarumma pour qu’il concurrence le Costaricien dans un premier temps avant à terme de prendre la suite du vétéran parisien.

En l’espace de quelques jours, le PSG semble être parvenu à dans un premier temps compromettre les plans du FC Barcelone avant de définitivement les faire tomber à l’eau. Tout a commencé avec Georginio Wijnaldum pour qui un accord verbal aurait été trouvé entre l’entourage de l’agent libre et le FC Barcelone pour un contrat de trois ans. Finalement, après mûre réflexion causée par une alléchante offre de dernière minute du PSG, le milieu de terrain qui a fait ses adieux à Liverpool aurait choisi de s’engager au Paris Saint-Germain. Et alors que Gianluigi Donnarumma aurait également figuré dans les petits papiers du Barça , le PSG serait proche de parvenir à un accord avec le client de Mino Raiola dont le contrat à l’AC Milan a également pris fin. Journaliste de Sky Sport, Fabrizio Romano s’est confié sur le gros coup que le PSG est en passe de réaliser.

« La possibilité Donnarumma s’est présentée, et le Paris Saint-Germain a décidé d’y aller »