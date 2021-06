Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations sur l’arrivée de Wijnaldum !

Publié le 8 juin 2021 à 19h15 par Th.B.

Pourtant proche de rejoindre librement le FC Barcelone, Georginio Wijnaldum semble avoir pris la décision de snober le Barça pour le PSG qui lui aurait offert le double du salaire qu’il touchait à Liverpool.

Georginio Wijnaldum, qui était jusqu’ici un joueur de Liverpool, semblait être à deux doigts de s’engager en faveur du FC Barcelone. Ces derniers temps, un accord verbal semblait même avoir été convenu entre l’international néerlandais et le FC Barcelone pour qu’il signe un contrat de trois ans en tant qu’agent libre. Cependant, le PSG a profité de la lenteur de l’officialisation pour apporter son grain de sel à l’opération. Et à en croire les dernières informations, le PSG aurait remporté la course à la signature de Georginio Wijnaldum. Tout serait en passe d’être bouclé.

« Wijnaldum a dit oui au Paris Saint-Germain après avoir réfléchi pendant 24h »