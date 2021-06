Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris sur le point de boucler deux énormes recrues !

Publié le 7 juin 2021 à 23h45 par Hadrien Grenier mis à jour le 7 juin 2021 à 23h52

Alors que le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de Georginio Wijnaldum est de Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale serait désormais sur le point de boucler les deux dossiers !

Le mercato du Paris Saint-Germain est en train de connaitre un gros coup d’accélérateur ! En préambule, il convient de rappeler que la saison 2020/2021 du club de la capitale a été en-dessous des attentes, notamment sur la scène nationale avec la perte du titre en Ligue 1 au profit du LOSC. En conséquence, et à un an de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la direction du PSG et son état-major basé à Doha ont prévu de recruter du lourd au cours de cette fenêtre estivale des transferts. En ce sens, les noms d’Achraf Hakimi, de Georginio Wijnaldum et de Gianluigi Donnarumma sont annoncés avec insistance comme étant des cibles de l’écurie parisienne. Et si la négociation est âpre avec l’Inter pour le premier cité, les deux autres, libres le 30 juin prochain à Liverpool et à l’AC Milan, seraient tout proches de s’engager au PSG.

Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma arrivent !

En effet, il a été annoncé ce lundi qu’un accord a été trouvé entre Georginio Wijnaldum et le PSG sur les contours d’un contrat de 3 ans, soit jusqu’en 2024. Ainsi, alors qu’il était promis au FC Barcelone, les pensionnaires du Parc des Princes ont réussi à le chiper au club catalan. Cette tendance est confirmée ce lundi soir par Fabrizio Romano. Mais le journaliste italien ne s’arrête pas en si bon chemin… Et pour cause, il poursuit en indiquant que Gianluigi Donnarumma aurait de très grandes chances d’être la seconde recrue du PSG après Georginio Wijnaldum ! L’accord entre les deux parties serait imminent, à tel point que l’écurie francilienne préparerait déjà la finalisation du dossier. Bref, le moins que l’on puisse dire est que le recrutement estival du PSG démarre sur les chapeaux de roue !