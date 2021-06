Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo, transfert… Tout est relancé pour Mauro Icardi !

Publié le 7 juin 2021 à 23h15 par Th.B.

Pourtant annoncé sur le départ grâce à son inclusion dans l’opération Cristiano Ronaldo, Mauro Icardi se sentirait bien à Paris. Ce qui devrait compliquer son départ du PSG.

Alors que son temps de jeu a été plutôt irrégulier cette saison, Mauro Icardi serait susceptible d’être amené à aller voir ailleurs, soit seulement une année après son transfert définitif au PSG pour la coquette somme de 50M€ à laquelle des bonus de 8M€ s’ajoutent. Un retour en Italie serait plus qu’une simple option en l’état. D’autant plus que selon Tuttosport, l’international argentin pourrait être la clé de l’opération Cristiano Ronaldo qui aurait lui aussi des envies d’ailleurs et ne resterait pas insensible au projet sportif du PSG.

Mauro Icardi est «bien» à Paris