Mercato - PSG : Icardi, Cristiano Ronaldo... Ça se confirme pour cette opération XXL de Leonardo !

Publié le 6 juin 2021 à 13h45 par A.C.

Acheté pour 50M€ par le Paris Saint-Germain, Mauro Icardi pourrait être la clé du mercato de Leonardo.

Considéré comme un excellent coup lors de son arrivée, Mauro Icardi a perdu de son appeal au fil des mois. Désormais, il ne semble plus être aussi indispensable qu’auparavant pour le Paris Saint-Germain, même avec l’arrivée de son compatriote Mauricio Pochettino. Un retour en Italie a souvent été évoqué et ces derniers mois, une option incroyable semble s’être présentée. La presse italienne parle en effet d’un possible échange entre Icardi et Cristiano Ronaldo, qui ne serait plus heureux à la Juventus et qui souhaiterait connaitre une nouvelle aventure au PSG.

Cristiano Ronaldo et Icardi, destins liés