Mercato : PSG, Real Madrid... Le clan Ronaldo passe aux choses sérieuses pour son avenir !

Publié le 7 juin 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Les agents de Cristiano Ronaldo auraient sondé plusieurs clubs et notamment le PSG pour savoir s'ils voudraient accueillir l'attaquant portugais la saison prochaine. Pour l'heure, le joueur n'aurait pris aucune décision.

L’avenir de Cristiano Ronaldo fait l’objet de nombreuses spéculations. Malgré ses 29 buts inscrits en Serie A cette saison, l‘attaquant portugais n’est pas certain de poursuivre sa carrière à la Juventus, qui a connu une saison compliquée. Qualifié pour la prochaine Ligue des champions lors de la dernière journée de championnat, le club italien s’est, par la même occasion, donné un espoir dans le dossier Ronaldo. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, une qualification pour la prochaine Ligue Europa aurait entraîné le départ du joueur. Néanmoins, les doutes n’ont pas entièrement été dissipés dans l’esprit de Ronaldo, qui étudie toutes les options pour son avenir. Un départ lors du prochain mercato estival, à un an de la fin de son contrat, n’est pas exclu, et son entourage aurait d’ailleurs commencé à se mettre au travail pour lui trouver un nouveau club.

Les agents de Ronaldo discutent avec le PSG

Comme indiqué par ESPN , les agents de Cristiano Ronaldo auraient sondé plusieurs équipes européennes pour savoir si elles sont disposées à accueillir la star portugaise la saison prochaine. Jorge Mendes discuterait avec trois clubs : Manchester United, le Real Madrid, mais aussi le PSG. La presse italienne évoque d’ailleurs depuis plusieurs jours un possible échange entre Mauro Icardi et Cristiano Ronaldo, qui pourrait satisfaire les deux parties. Par ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi a laissé entendre que le PSG pourrait annoncer l’arrivée d’un gros nom durant le mercato estival. « Si on a la possibilité de faire de gros recrutements ? On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été » a confié le président parisien dans un entretien à L’Equipe . Et si ce gros nom était Cristiano Ronaldo ?

