Mercato - PSG : Leonardo tient sa première recrue estivale !

Publié le 7 juin 2021 à 19h10 par H.G. mis à jour le 7 juin 2021 à 19h11

Alors que Georginio Wijnaldum est ardemment annoncé dans le viseur du PSG, le club de la capitale aurait bien bouclé son arrivée.

La première recrue estivale du Paris Saint-Germain sera un joueur libre ! En effet, en fin de contrat le 30 juin prochain à Liverpool, Georginio Wijnaldum est envoyé avec insistance vers la capitale française ces dernières heures. Promis au FC Barcelone depuis des semaines, le PSG serait finalement parvenu à arracher sa signature au nez et à la barbe des Blaugrana en lui proposant notamment un salaire bien plus élevé que le Barça. Et tandis que son agent était de passage à Paris ce dimanche comme l’a indiqué Mundo Deportivo , le dénouement du dossier serait maintenant imminent…

Il ne manque plus que la visite médicale !

En effet, comme l’indique Fabrizio Romano sur son compte Twitter, Georginio Wijnaldum a signé son contrat avec le PSG ce lundi. Celui-ci le liera au club parisien jusqu’au 30 juin 2024. Les derniers détails pour sa venue auraient été bouclés ce lundi. Ainsi, il ne lui resterait plus que sa visite médicale à passer avant que son arrivée soit officialisée par le PSG. Tout cela devrait intervenir dans les prochaines heures selon le journaliste italien. À suivre…