Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’en tenir pour Antonio Conte !

Publié le 7 juin 2021 à 20h10 par H.G.

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces d’Antonio Conte, l’entraîneur italien devrait finalement ne pas prendre de banc au cours de la saison à venir.

Six mois après son arrivée au PSG en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino voit son avenir s’écrire en pointillés dans la capitale française. En effet, il a été annoncé dans la presse ces derniers jours que l’entraîneur argentin souhaitait s’en aller, notamment pour effectuer son grand retour à Tottenham, tant il serait déçu par la gestion interne du PSG. Et pour éventuellement le remplacer, le nom d’Antonio Conte a parfois été évoqué dans les médias. Seulement voilà, tandis que Mauricio Pochettino devrait finalement rester dans la capitale, la piste menant au technicien italien serait définitivement à écarter.

Antonio Conte va prendre une année sabbatique