Mercato - PSG : Leonardo avance ses pions pour Moise Kean !

Publié le 7 juin 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors que Moise Kean aimerait rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine, le club de la capitale s’activerait pour trouver un accord avec Everton afin de le conserver.

Il a été l’une des satisfactions de cette saison 2020/2021 du côté du Paris Saint-Germain. Arrivé l’été dernier dans le cadre d’un prêt en provenance d’Everton, Moise Kean est effectivement parvenu à se faire une place dans l’effectif du club de la capitale en se montrant performant aussi bien lorsqu’il était aligné à la pointe de l’attaque que dans l’axe. Ainsi, vu la réussite de cette opération, le PSG aimerait le conserver et est annoncé en négociation avec Everton dans cette optique. Et comme vous l’a révélé le10sport.com, le joueur est sur la même longueur d’onde dans la mesure où il espère que Leonardo effectuera tout son possible pour le conserver.

Moise Kean veut bien rester au PSG !

Une tendance confirmée ce lundi par RMC Sport . Le média français explique en effet que Moise Kean n’a qu’un seul souhait : être présent le 5 juillet prochain à la reprise avec le PSG. Cette intention serait bel et bien partagé par le club de la capitale, dans la mesure où celui-ci négocierait avec Everton pour le conserver. Cette tendance avait d’ailleurs déjà été annoncée ce dimanche par Fabrizio Romano, qui expliquait que Leonardo avait rencontré Mino Raiola pour aborder le cas de l’international italien, ainsi qu’une infirmation de La Stampa dans son édition de ce lundi, qui annonçait ces négociations entre le PSG et les Toffees . Problème, pour l’heure, les positions seraient toujours très éloignées entre les différentes parties…

Le dénouement du dossier est encore loin…