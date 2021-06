Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait déjà avoir la clé du dossier Cristiano Ronaldo !

Publié le 7 juin 2021 à 18h45 par Th.B.

Alors que le PSG garderait un oeil avisé sur l’évolution du feuilleton Cristiano Ronaldo, la Juventus serait susceptible de réclamer un échange de joueurs pour laisser filer sa star.

Le PSG semble s’être lancé sur les traces de Cristiano Ronaldo qui ne dispose plus que d’une année de contrat à la Juventus et qui serait à la recherche d’un nouveau challenge cet été. À en croire les informations du Transfer Window Podcast, les représentants du quintuple Ballon d’or auraient approché coup sur coup le Real Madrid pour proposer ses services, sans succès, et Manchester United, qui temporiserait dans le dossier. Une occasion en or donc pour le PSG qui est une option comme le10sport.com vous l’a souligné courant mai. Cependant, le PSG pourrait être contraint d’accepter un échange de joueurs avec la Juventus s’il souhaitait recruter Cristiano Ronaldo.

« S'il part, la Juve misera sur un échange »