Mercato - PSG : Ça brûle pour Achraf Hakimi à Paris !

Publié le 8 juin 2021 à 17h15 par Th.B.

Véritable priorité de Leonardo au poste de latéral droit, Achraf Hakimi serait susceptible de débarquer au PSG à en croire les bruits de couloir. Et son départ de l’Inter se préciserait grandement.

Achraf Hakimi (22 ans) pourrait une nouvelle fois changer de club et connaître une énième expérience et championnat. Malgré sa jeune carrière, l’international marocain a connu le Real Madrid, le Borussia Dortmund en prêt et cette saison, l’Inter où il a remporté le Scudetto sous les ordres d’Antonio Conte. Mais voilà, Conte n’est plus l’entraîneur du club nerazzurri et la situation financière de l’équipe lombarde devrait les pousser à vendre cet été. Achraf Hakimi ferait partie des potentiels sacrifiés. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG, déjà d'accord avec le latéral droit, tente d'inclure un joueur dans la transaction afin de faire baisser le montant de la transaction.

L’Inter se prépare au départ d’Hakimi !