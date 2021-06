Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a pris une décision radicale avec Donnarumma !

Publié le 8 juin 2021 à 20h00 par T.M.

Alors que Gianluigi Donnarumma est parti pour s’engager avec le PSG, il aurait très bien pu poser ses valises au FC Barcelone. Mais le club catalan en a finalement décidé autrement.

Après de très longues semaines de négociations, le Milan AC et Gianluigi Donnarumma ne sont finalement pas parvenus à se mettre d’accord sur une prolongation. Arrivant au terme de son contrat, l’Italien va alors quitter libre la Lombardie. Et dernièrement, la question était de savoir où le portier allait poser ses valises. A ce sujet, 3 destinations revenaient le plus souvent : le PSG, le FC Barcelone et la Juventus. Mais aujourd’hui, cela semble acté, Donnarumma va parapher un contrat de 5 ans avec les Parisiens, avec à la clé un salaire annuel de 12M€.

Le Barça s’évite des problèmes !