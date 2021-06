Mercato - PSG : Donnarumma prêté juste après son arrivée ? La réponse !

Foot - Mercato - PSG

Alors que le PSG aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec l’entourage de Gianluigi Donnarumma pour une arrivée libre cet été, le gardien italien devrait bien rester en tant que doublure de Keylor Navas et ne sera pas prêté.

Gianluigi Donnarumma au PSG, ça brûle ! Le gardien italien, arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, s’apprête à débarquer gratuitement au Parc des Princes puisque Leonardo aurait trouvé un accord contractuel avec son agent, Mino Raiola, sur les bases d’un contrat de 12M€ par an jusqu’en juin 2026. Mais certaines informations font état d’un possible départ en prêt dans la foulée pour Donnarumma, puisque le PSG vient de prolonger le contrat de Keylor Navas jusqu’en 2024. Qu’en est-il vraiment ?

Fabrizio Romano fait le point sur ce dossier, et annonce que Gianluigi Donnarumma n’aurait aucune chance d’être prêté par le PSG pour le moment. L’ancien joueur du Milan AC est sur le point de signer son contrat pour officialiser son arrivée dans la capitale, et il restera en tant que doublure de Keylor Navas cette saison.

Donnarumma is just waiting to sign his contract until June 2026 as new PSG player - verbal agreement completed. #PSGHe’s expected to stay at PSG as Keylor Navas too - no loan chance as of today.Total salary in 5 years around €60m net only if all add ons will be activated. https://t.co/Ir48OHA9lC