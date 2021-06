Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta veut encore frapper un grand coup avec Haaland !

Publié le 8 juin 2021 à 9h30 par B.C.

Malgré l’arrivée de Sergio Agüero, le FC Barcelone souhaiterait s’attacher les services d’un jeune attaquant de renom cet été, et Joan Laporta ne lâcherait pas Erling Haaland.

De retour à la tête du FC Barcelone en mars dernier, Joan Laporta avait affiché de gros objectifs pour la saison prochaine, et le président blaugrana n’a pas traîné pour renforcer l’effectif de Ronald Koeman, confirmé dans ses fonctions. Le club culé a déjà officialisé les arrivées de Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson, en attendant celle de Memphis Depay. Dans le même temps, Joan Laporta travaille sur la prolongation de Lionel Messi, son autre grande priorité alors que le bail de l’Argentin arrive à expiration à la fin du mois. Le mercato du Barça a donc démarré sur les chapeaux de roue, et cela ne serait que le début.

Laporta rêve encore d'Haaland