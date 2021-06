Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le destin de Leonardo directement influencé… par Mbappé ?

Publié le 8 juin 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que l’avenir de Leonardo s’écriait en pointillés au PSG, son maintient au poste pourrait être lié à l’issue du dossier Kylian Mbappé.

Après que de nombreuses informations aient indiqué pendant quelques joueurs que l’avenir de Mauricio Pochettino était en suspend au PSG, c’est maintenant au tour de Leonardo de voir son futur être incertain à Paris. En effet, ses relations ne seraient pas idyllique avec certaines personnes au sein du club de la capitale, dont Mauricio Pochettino, tandis que certains de ses choix sportifs ne feraient pas l’unanimité au sein du board parisien. En conséquence, le poste de Leonardo pourrait être menacé. Et l’issue du dossier Kylian Mbappé, en fin de contrat le 30 juin 2022, pourrait bien s’avérer décisive pour lui...

La non-prolongation de Kylian Mbappé crisperait Doha !