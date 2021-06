Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario est déjà exclu pour Kylian Mbappé !

Publié le 7 juin 2021 à 21h15 par H.G. mis à jour le 7 juin 2021 à 21h16

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG, Kylian Mbappé ne devrait pas quitter librement le club de la capitale dans un an.

Nasser Al-Khelaïfi s’est montré pour le moins catégorique ce dimanche dans un entretien accordé à L’Equipe au moment d’aborder la question de l’avenir de Kylian Mbappé. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre », a en effet lâché le président du PSG, martelant ainsi que l’attaquant de 22 ans restera à Paris cet été et qu’il ne partira pas libre dans un an. Seulement voilà, le PSG n’a pas toutes les cartes en main dans ce dossier actuellement vu la situation contractuelle de Kylian Mbappé, son bail expirant le 30 juin 2022.

Un départ libre est inenvisageable !