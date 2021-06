Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le recrutement de Leonardo dicté par Mbappé ? La réponse !

Publié le 7 juin 2021 à 20h15 par H.G. mis à jour le 7 juin 2021 à 20h25

Alors que Kylian Mbappé espère que le PSG se renforcera pour éventuellement y prolonger son contrat, l’international français n’aurait pas glissé de noms de recrues à sa direction.

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre », lâchait ce dimanche Nasser Al-Khelaïfi dans un entretien accordé à L’Equipe au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, martelant ainsi que son attaquant vedette de 22 ans ne quittera pas le PSG. Pourtant, l’international français est en fin de contrat le 30 juin 2022, et il pourrait donc quitter librement le club de sa ville natale à cette date. Pour prolonger, Kylian Mbappé réclame des garanties sportives, notamment en matière de recrutement, comme il l’avait lui-même laissé entendre au soir de la 38e et ultime journée de Ligue 1 où le LOSC a été sacré Champion de France.

Kylian Mbappé ne tente pas de jouer au directeur sportif