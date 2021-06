Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG prépare une opération Zidane…

Publié le 8 juin 2021 à 11h50 par Alexis Bernard mis à jour le 8 juin 2021 à 11h51

Libre de tout contrat depuis sa démission du Real Madrid, Zinedine Zidane intéresse très concrètement le PSG. Selon nos informations, les Qataris sont déjà en ordre de marche pour dégainer une offre si jamais Mauricio Pochettino venait à partir.

Un véritable vent de folie s’est emparé du marché des transferts des coachs en ce printemps 2021. José Mourinho, Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Zinedine Zidane ou encore Julian Nagelsmann ont tour à tour vu leur avenir chambouler ces dernières semaines. Et ce n’est peut-être pas terminé… En effet, au cœur de jeu de chaises musicales grandeur nature, se trouve un certain Mauricio Pochettino. Longtemps courtisé par le Real Madrid, il a bien été une option envisagée par le président Florentino Pérez. Finalement, les Merengue ont organisé le retour de Carlo Ancelotti, après avoir fortement pensé à Antonio Conte.

Paris est prêt à dégainer une grosse offre

Outre le Real Madrid, c’est Tottenham qui songe également à Mauricio Pochettino. L’histoire d’amour entre les Spurs et son mentor argentin ne semble pas terminée… Si le10sport.com n’a pas eu confirmation de négociations concrètes, il est à ce jour certain que l’avenir de Pochettino à Paris est un vrai sujet. Le début des tensions avec Leonardo, son silence médiatique face aux différentes rumeurs qui le touchent directement et le flou ambiant depuis près de deux semaines maintenant sont le signe d’une période très particulière à Paris.



Et d’après nos sources, les Qataris sont déjà en ordre de marche. Si Mauricio Pochettino émet le souhait de partir, Doha sera à l’écoute. La priorité du club est bien de poursuivre avec lui mais personne ne s’opposera à son départ s’il exprime le besoin de mettre un terme à cette aventure démarrée il y a quelques mois seulement. Et si Paris n’exclut pas de laisser filer Pochettino, c’est tout simplement parce que Doha nourrit un rêve appelé Zinedine Zidane. Libre de tout contrat après avoir claqué la porte du Real Madrid une seconde fois, le technicien français est une cible affichée des Qataris. Selon nos informations, à Paris, on se prépare très clairement à une offensive si jamais une fenêtre de tir se présente. Et pour Zidane, le PSG est prêt à tout.

Zidane veut souffler