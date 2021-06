Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid laisse le champ libre à Leonardo pour Varane !

Publié le 8 juin 2021 à 11h45 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane n’envisage pas de prolonger avec le Real Madrid, incitant les dirigeants merengue à préparer son départ dès cet été, alors que le PSG et Manchester United suivent attentivement la situation.

Cet été, une page pourrait se tourner au Real Madrid. Lié au club merengue jusqu’à la fin du mois, Sergio Ramos est encore très loin d’un accord pour sa prolongation et s’apprête donc à quitter le club espagnol, après seize saisons passée du côté du Santiago Bernabéu, et le défenseur de 35 ans pourrait être rapidement suivi par Raphaël Varane. Si le champion du monde est encore engagé jusqu’en juin 2022, Florentino Pérez souhaiterait rapidement renouveler son bail pour éviter de le voir partir libre l’été prochain. Cependant, les négociations traînent en longueur, incitant le Real Madrid à placer le Français sur la liste des transferts cet été.

Le Real Madrid se prépare au départ de Varane