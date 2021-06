Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta prêt à relancer le dossier Lautaro Martinez ?

Publié le 8 juin 2021 à 10h30 par B.C.

Désireux de mettre la main sur un nouvel attaquant cet été, Joan Laporta ciblerait en priorité Erling Haaland. Toutefois, le Borussia Dortmund n’est pas vendeur, et le président du FC Barcelone pourrait alors se tourner vers Lautaro Martinez, qui ne serait pas insensible à l’intérêt blaugrana.

Après s’être attaché les services de Sergio Agüero, Eric Garcia, et Emerson, le FC Barcelone devrait prochainement boucler le dossier Memphis Depay, libre de tout contrat à la fin du mois. Mais le recrutement de Joan Laporta serait encore loin d’être terminé. D’après les informations du quotidien Sport , le Barça espérerait toujours recruter un attaquant de classe mondial et viserait en priorité Erling Haaland, engagé avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2024. Un dossier compliqué à boucler puisque le club allemand souhaite conserver sa jeune star, ce qui pourrait amener le Barça à activer une autre piste.

Le Barça ne lâche pas Lautaro Martinez