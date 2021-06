Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli prêt à tenter un énorme coup avec… Philippe Coutinho ?

Publié le 8 juin 2021 à 9h10 par T.M.

D’ici peu, l’OM devrait accueillir ses premières recrues estivales avec Gerson, Thiago Almada et Matteo Guendouzi. Mais le recrutement phocéen serait loin d’être terminé et Jorge Sampaoli aurait encore d’autres idées en tête.

L’été va être animé à l’OM. En effet, pour lancer le nouveau projet phocéen, Pablo Longoria va offrir de nouvelles solutions à Jorge Sampaoli. Et le mercato va commencer fort sur la Canebière puisque Gerson (Flamengo), Thiago Almada (Vélez Sarsfield) et Matteo Guendouzi (Arsenal) sont attendus dans les prochains jours à l’OM. Les Marseillais vont donc déjà frapper fort sur le mercato et cela pourrait n’être que la première vague de recrues. Alors que les besoins sont nombreux pour Jorge Sampaoli, il attendrait d’autres renforts, regardant visiblement du côté du FC Barcelone.

« Un joueur qui plait beaucoup à Jorge Sampaoli »