Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid pour la succession de Mandanda !

Publié le 8 juin 2021 à 7h00 par D.M.

A en croire la presse allemande, Alexander Nübel devrait être prêté à un club de Ligue 1, mais pas à l'OM. Le portier du Bayern Munich pourrait prendre la direction de l'AS Monaco ou du LOSC.

Agé de 36 ans, Steve Mandanda se rapproche doucement de la sortie. Le portier pourrait prochainement raccrocher les crampons et Pablo Longoria aurait déjà commencé à se pencher sur la question de sa succession. Lors du prochain mercato estival, le président de l’OM souhaiterait recruter un portier qui, à terme remplacer Mandanda dans les cages. Et parmi les profils étudiés par Longoria figure Alexander Nübel, doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich. Et selon la presse allemande, le portier se rapproche doucement de la sortie..

L'OM distancé par l'AS Monaco et le LOSC