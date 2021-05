Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour la succession de Mandanda !

Publié le 28 mai 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM est à la recherche d’un gardien capable de venir concurrencer puis assurer la succession de Steve Mandanda, l’agent d’Alexander Nübel met la pression sur le Bayern Munich pour disposer d’un bon de sortie.

Ce n’est plus un secret pour personne : Yohann Pelé arrivant au terme de son contrat cet été, et Steve Mandanda étant âgé de 36 ans, l’OM envisage de recruter un profil de numéro un bis au poste de gardien cet été. Un renfort qui viendrait d’abord seconder l’international français avant, d’à terme, assurer sa succession dans les buts de l’OM. Et alors qu’Alexander Nübel est annoncé dans le viseur de Pablo Longoria, le portier allemand met la pression pour quitter le Bayern Munich.

Le clan Nübel se prononce sur son avenir