Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va passer aux choses sérieuses pour une piste offensive !

Publié le 8 juin 2021 à 13h10 par T.M.

Prochainement, l’OM devrait annoncer les arrivées de Gerson, Thiago Almada et Matteo Guendouzi. Et Pablo Longoria ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin.

Avec Jorge Sampaoli et Pablo Longoria, l’OM veut repartir sur de nouvelles bases. Et pour cela, le président phocéen entend se montrer très actif cet été afin d’offrir les armes nécessaires à son entraîneur. Cela va d’ailleurs démarrer fort sur la Canebière. En effet, d’ici quelques jours, l’OM devrait acter les renforts de Gerson, Thiago Almada et Matteo Guendouzi en provenance de Flamengo, du Vélez Sarsfield et d’Arsenal. Mais les besoins des Phocéens sont nombreux cet été et d’autres recrues seront attendues. D’ailleurs, Longoria s’apprêterait à passer à l’action pour une piste offensive.

L’opération Pavon va être lancée !

Et depuis quelques jours, un nom revient souvent à l’OM : Cristian Pavon. A 25 ans, l’ailier argentin, qui pourrait permettre d’oublier Florian Thauvin, évolue aujourd’hui à Boca Juniors, où il est sous contrat jusqu’en 2022. Pavon aurait donc tapé dans l’oeil de Jorge Sampaoli et Pablo Longoria et ce dernier pourrait prochainement passer à l’action. En effet, selon les informations du journaliste Claudio Civiello, une offre de l’OM devrait prochainement arriver sur le bureau de la direction de Boca Juniors. A voir maintenant quel sera le montant et si cela pourra aboutir à quelque chose de concret.