Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une grande nouvelle pour Vidal !

Publié le 8 juin 2021 à 7h30 par Th.B.

Bien que l’OM ne semble pas s’être manifesté depuis un moment, menant à bien d’autres opérations dans l’entrejeu, Arturo Vidal devrait bel et bien être disponible sur le marché des transferts cet été.

Depuis plusieurs semaines, le nom d’Arturo Vidal est lié à l’OM. Et particulièrement en raison de la présence de Jorge Sampaoli sur le banc du club phocéen. Ayant côtoyé le milieu de terrain de l’Inter lors de son passage à la tête de la sélection chilienne, Sampaoli en pincerait toujours pour le joueur du club nerazzurri où il devrait être poussé vers la sortie au cours du mercato à venir. Cependant, d’après Tuttosport, et bien que l’Inter compterait se séparer de Vidal, l’OM n’aurait pas vraiment manifesté un intérêt concret ces dernières semaines. Et pour cause, Pablo Longoria et la direction marseillaise sont parvenus à trouver un accord avec Gerson alors que des pistes comme Matteo Guendouzi et Thiago Almada prennent également de l’ampleur.

L’Inter contrainte de vendre Vidal !