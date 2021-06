Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Beckham pourrait rendre un gros service à Pérez !

Publié le 8 juin 2021 à 1h30 par D.M.

Le Real Madrid tenterait de se séparer de Marcelo et essaierait de lui trouver une porte de sortie. L'Inter Miami dirigé par David Beckham serait intéressé par le joueur brésilien.

Afin de préparer la venue de Kylian Mbappé, plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie lors du prochain mercato estival et notamment certains cadres du vestiaire à l’instar de Marcelo. Arrivé en 2007 au Real Madrid, le latéral gauche a occupé le rôle de doublure de Ferland Mendy cette saison et manque de temps de jeu en Liga. Selon les informations d’ As , le club espagnol voudrait le vendre à un an de la fin de son contrat, mais Marcelo serait réticent à quitter le Real Madrid.

L'Inter Miami prêt à accueillir Marcelo ?