Mercato - OM : Un cas sensible du projet McCourt bientôt réglé ?

Publié le 8 juin 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Cédé par l’OM au Genoa sous la forme d’un prêt l’hiver dernier, Kevin Strootman s’est plutôt bien relancé en Italie. Au point qu’un rendez-vous soit prévu entre les deux clubs pour discuter de son avenir…

Considéré comme l’un des plus gros flops de l’histoire de l’ère Frank McCourt à l’OM, de par son prix d’achat en 2018 (25M€) et son imposant salaire (500 000€ par mois) qu’il n’a jamais été en mesure de justifier sur le terrain, Kevin Strootman n’entre plus dans les plans de la direction phocéenne. Prêté l’hiver dernier au Genoa, le milieu de terrain néerlandais avait permis à l’OM de soulager ses finances d’une partie de son salaire, et ce dossier pourrait connaître une autre évolution dans les prochains jours.

Le départ de Strootman en bonne voie ?

Comme l’a annoncé Nicolo Schira lundi, le Genoa envisagerait de conserver Kevin Strootman cet été et de négocier un accord avec l'OM. Une réunion serait d'ailleurs prévue entre les différentes parties dans la semaine afin de trouver un terrain d’entente, et de voir si l’ancien joueur de l’AS Rome retournerait au Genoa sous la forme d’un nouveau prêt ou d’un transfert sec.