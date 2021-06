Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti aurait déjà acté deux départs cet été !

Publié le 7 juin 2021 à 21h30 par La rédaction

Intronisé sur le banc du Real Madrid après le départ de Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti prépare son futur effectif. Brahim Diaz et Takefusa Kubo devraient de nouveau être prêtés.

Le Real Madrid voudrait miser sur la continuité. Les dirigeants madrilènes souhaiteraient développer leurs jeunes pousses au fort potentiel. Pour autant, le nombre élevé de joueurs sous contrat dans l'effectif Merengue obligerait le Real à prêter ses pépites. Cela permettrait également de libérer de la masse salariale dans le cadre de nouvelles arrivées. L'objectif serait de laisser les joueurs progresser en dehors de la Casa Blanca pour revenir plus aguerri au club.

Le Real vaprêter Diaz et Kubo